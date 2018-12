“Daimler en BMW overwegen samenwerking”

De Duitse autoconcerns Daimler en BMW overwegen naar verluidt om hun krachten te bundelen op het gebied van auto-onderdelen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz en rivaal BMW wilden zelf niet reageren. Een mogelijke samenwerking tussen de twee fabrikanten van luxewagens zou de autowereld flink dooreen kunnen schudden. Het zou Daimler en BMW in ieder geval een stevigere positie geven ten opzichte van bijvoorbeeld landgenoot Volkswagen. Die laatste is zelf overigens al een tijdje in gesprek met het Amerikaanse Ford over mogelijke samenwerkingen.

Door technologische ontwikkelingen als de opkomst van elektrisch en autonoom rijden is het voor bedrijven uit de sector steeds interessanter om partnerschappen aan te gaan. Volgens kenners is samen optrekken de enige manier om tegenwicht te bieden aan techreuzen als Google-moeder Alphabet. De techbedrijven begeven zich ook steeds meer in de autowereld.

Bron: Belga