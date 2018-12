Bekerwedstrijd KV Mechelen – KV Kortrijk eindigt in relletjes

De bekerwedstrijd van gisteravond tussen KV Mechelen en KV Kortrijk is geëindigd in rellen. De Mechelse politie moest enkele heethoofden van beide clubs uit elkaar houden; één supporter werd door een politiehond gebeten. Niemand werd gearresteerd. Reeds voor het einde van de wedstrijd wilden enkele supporters van KV Kortrijk bij een 3-0 stand het stadion verlaten, maar dit werd hen door de veiligheidsdiensten verboden. Er werd geweld gebruikt ten aanzien van de infrastructuur. Uiteindelijk liet de politie de supporters vertrekken met de afspraak dat zij onmiddellijk in de bussen zouden plaatsnemen. De supporters gaven hier echter geen gehoor aan en verzamelden op het kruispunt van de Kerkhoflei en de Ziekenbeemdenstraat. Daar verscheen ook een 15-tal KV Mechelensupporters. Vermoed wordt dat beide kampen hadden afgesproken voor een vechtpartij.

De lokale politie kon beide groepen uit elkaar houden door de KV Mechelensupporters in de Kerkhoflei tegen te houden. Zij volgden de aanwijzingen van de ordediensten goed op, maar in het andere kamp gebeurde dit niet, waardoor de politie hen moest terugdrijven met gebruik van een wapenstok en het inzetten van een politiehond. Die beet één van de supporters. Enkele andere supporters raakten lichtgewond, maar niemand moest naar het ziekenhuis voor verzorging.







De opstootjes zorgden voor een tijdelijke afsluiting van het kruispunt, waardoor buurtbewoners gedurende een half uur geen doorgang kregen. Dit leidde tot frustraties bij supporters en buurtbewoners.

KV Mechelen speelt op 22 januari haar thuiswedstrijd in de halve finale in de Beker van België tegen Union. De terugwedstrijd volgt een weekje later in Brussel.

bron: Belga