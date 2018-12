Amerikaanse ex-president Obama deelt als kerstman geschenken uit aan zieke kinderen

Uitgedost met een kerstmuts heeft de Amerikaanse oud-president Barack Obama (57) gisteren een kinderziekenhuis in de hoofdstad Washington bezocht en daar geschenken aan patiëntjes uitgedeeld. De 44ste president van de Verenigde Staten (2009 tot 2017) was zichtbaar aangegrepen toen in het Children’s National Medical Center kinderen, hun gezinnen en ziekenhuispersoneel hem met het liedje “We Wish You a Merry Christmas” ontvingen, zo blijkt op een video van het NBC News. Hij omarmde veel van de kinderen, bedankte hen en wenste allen een zalig Kerstmis toe.

“Ik wil gewoon ‘dank u’ zeggen aan iedereen. Ik heb het geluk gehad te praten met wonderlijke kinderen en hun gezin”, zei de voorganger van Donald Trump in een video via zijn Twitteraccount.







De Democraat en zijn gezin wonen nog steeds in Washington.

Bron: Belga