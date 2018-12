Complete chaos in Gatwick Airport na bezoek van twee drones

De luchthaven Gatwick nabij Londen heeft uren lam gelegen nadat woensdagavond twee drones waren opgemerkt boven de start- en landingsbaan.

Om de veiligheid te garanderen werd al het vliegverkeer stilgelegd van 21.00 tot 03.00. Maar drie kwartier later sloot de tweede grootste luchthaven van Londen opnieuw omdat er alweer drones gezien waren. Daardoor konden meerdere vliegtuigen niet opstijgen of landen. Meer dan 20.000 reizigers werden getroffen door het incident.

De politie sloot al snel uit dat het om een terroristische aanval ging, ook al beschreven de autoriteiten het als een ‘doelbewuste actie’. “Twintig politie-eenheden zijn op zoek gegaan naar de piloot van de drones”, zegt Chris Woodroofe, algemeen directeur van Gatwick Airport, aan BBC Radio 4. “We konden de drones niet neerschieten omdat we niet weten waar de verdwaalde kogels terecht zouden zijn gekomen.”

Ondertussen blijkt dat de drones gewoon blijven opdagen. “Iedere keer we dichter bij de operator komen, verdwijnt de drone. Wanneer we denken het vliegveld te heropenen duikt het weer op”, zegt politiehoofd Justin Burtenshaw. In de zoektocht heeft de politie helikopters en scherpschutters ontplooid.

