Het ultieme nieuwjaar voor de hoge libido’s onder ons

Nog geen al te grote plannen gemaakt voor de overgang van oud naar nieuw? Wel, ter inspiratie gooien we dit decadente seksfeestje even in de groep. Al was het maar om even weg te kunnen dromen.

Traditioneel vieren we het eindejaar met onze familie en vrienden, en dat is maar goed ook. Maar stel nu dat je zin hebt in iets totaal anders, dan kan ‘Sex Island’ misschien wel iets zijn, al was het maar ter inspiratie. “Excuseer, ‘Sex Island’?”, horen we je denken. Inderdaad, het woord zegt het zelf: een eiland waarop je gegarandeerd ‘tot lichamelijke ontspanning’ komt.

Voor ieder wat wils







Het mysterieuze nieuwjaarsfeestje gaat van 31 december tot 3 januari door op een luxejacht nabij een privé-eiland op Trinidad & Tobago. Klinkt spannend, is het ook. Van de partij zijn 100 Zuid-Amerikaanse dames die je entertainen tot je erbij neervalt. De organisatie belooft dat elk van de 50 gasten 2 dames mag rondleiden, of andersom. Ze voegen er subtiel aan toe dat er overal gratis condooms uitgedeeld worden, kwestie van het allemaal netjes en proper te houden.

Naast het prachtige gezelschap kan je genieten van overheerlijke vijfsterrenmaaltijden en ook drinken – water en cola voor de softies, whisky en wodka voor de diehards – doe je zoveel je wil. Ondertussen kan je rustig gaan jetskiën of een partijtje beachvolleybal spelen. Of waarom niet even een hole-in-one droppen op het professionele golfterrein? En als je kaars uit is, kruip je in je eigen slaapkamer, die voorzien is van een douche, airconditioning, wifi, en – hoe kan het ook anders – alweer condooms.

Controversieel

Komen we bij de kern van de zaak, want voor niets gaat de zon op. Deze vier dagen en nachten feesten als de beesten heeft een stevig prijskaartje. Maar als je even 4.000 euro te veel hebt, ben ook jij present op het meest controversiële feestje ter wereld.

Het ruikt immers net iets te veel naar prostitutie, en dat is – gelukkig – nog steeds illegaal in Trinidad and Tobago. Maar de organisatoren beweren dat ze met alles in orde zijn, en dat het feestje – net zoals de vorige keren – gewoon mag doorgaan.

Seksspeeltjes

Mocht je het nu toch bij dromen houden, kan je dit event gewoon skippen en je seksleven een boost geven op een veel goedkopere manier. Bijvoorbeeld door je een aantal leuke seksspeeltjes aan te schaffen op Easytoys. Ook daarmee kan oudejaarsavond een onvergetelijk feest worden…