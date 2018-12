Intimiteit onder de kerstboom

Baby it’s cold outside! Het koude weer buiten, al die romantische lichtjes… kerstmis creëert het perfecte scenario voor wat intimiteit! De stemming is perfect en we willen dicht bij elkaar kruipen, maar wat als kleine ongemakken de sfeer verpesten?

De eindejaarsfeesten zijn in zicht en jij en je partner zouden eindelijk misschien wat jullie-tijd kunnen hebben, maar the universe had andere plannen en ineens zit je met een (intiem) probleempje!







Je hebt bijvoorbeeld last van vaginale droogheid, een blaasontsteking, of je hebt het gevoel dat je seksuele prestaties wel wat ondersteuning zouden kunnen gebruiken. Dit zijn allemaal kleine, maar veel voorkomende kwaaltjes, die op een ongewenste manier invloed kunnen hebben op jullie seksleven.

Ze zeggen wel eens dat je er dan met je partner over moet praten, maar wie weet zijn jullie nog niet zo lang een koppel en dan gaat zo’n gesprek namelijk niet altijd even vlot.

Over intimiteit praten is vaak ongemakkelijk omdat we ons niet enkel letterlijk, maar ook figuurlijk aan elkaar blootstellen. Toch hoef je een gesprek over je intieme problemen daarvoor niet te ontwijken.

Om je wat awkward momenten te besparen, kan je misschien enkele van deze communicatie-tips proberen:

-Stel elkaar gerust, jullie voelen waarschijnlijk allebei onzeker en dat er iets aan de hand is

-Om het ijs te breken, begin met elkaar ja-neevragen te stellen

-Praat vanuit de ik-vorm en je eigen gevoel om niet aanvallend over te komen

-Probeer je kritiek als wens te formuleren

Als je het gevoel hebt, dat je wat extra ondersteuning nodig hebt, kan je ook rekenen op je online apotheek Farmaline voor discrete hulpmiddeltjes om weer samen op een serene manier van elkaar te kunnen genieten, want “All I want for Christmas, is you!”.