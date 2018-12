Vuelta – Ronde van Spanje oogt in 2019 opnieuw erg bergachtig

De Ronde van Spanje van 2019 zal opnieuw een editie voor klimmers worden. De 74e editie van de Spaanse wielerronde werd woensdag voorgesteld in Alicante. Het peloton trekt zich op 24 augustus op gang in het zuidelijk gelegen Torrevieja om drie weken later, op 15 september, aan te komen in hoofdstad Madrid. Er moeten 3.272 kilometers afgelegd worden, verdeeld over 21 etappes.

Acht ritten zullen aankomen boven op een bergtop. In totaal zullen 59 cols beklommen moeten worden, oftewel dertien meer dan dit jaar. Een andere wijziging in vergelijking met 2018 is dat de renners in Torrevieja beginnen met een ploegentijdrit van 18 kilometer.

Na de eerste rustdag volgt een uitstapje naar Frankrijk voor een individuele tijdrit van 36,1 kilometer tussen Jurançon en Pau. De definitieve beslissing lijkt te zullen vallen in de twintigste en voorlaatste etappe naar Sierra de Gredos. Met vijf cols, waarvan twee van eerste categorie, lijkt het onvermijdelijk dat hier de Vuelta in zijn plooi zal vallen.

Na de vlakke slotrit naar Madrid zal de opvolger van de Brit Simon Yates, winnaar van de Ronde van Spanje in 2018, bekend zijn.

bron: Belga