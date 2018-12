Tosh Van der Sande wordt voorlopig geschorst na positieve dopingtest

Lotto Soudal heeft bekendgemaakt renner Tosh Van der Sande voorlopig te schorsen na een positieve dopingtest tijdens de Zesdaagse van Gent (12-18 november). De Antwerpenaar werd, aan de zijde van ploegmakker Jasper De Buyst, derde in die zesdaagse op nauwelijks enkele punten van winnaar Iljo Keisse en Elia Viviani. De substantie die Van der Sande tegen de lamp deed lopen, komt voor in de neusspray Sofrasolone en is vrij verkrijgbaar. “Het middel is in competitie toegelaten mits ze vermeld wordt bij een controle”, legde Lotto Soudal uit. Dat laatste lijkt bij Van der Sande niet gebeurd te zijn.

Na onderhoud met de renner besliste de Raad van Bestuur van het Belgische WorldTour-team Van der Sande te schorsen in afwachting van het onderzoek van de Internationale Wielerunie (UCI). “Zo kan hij zijn verdediging zo goed mogelijk onderbouwen”, klonk het.







De 28-jarige Van der Sande reed al zijn hele profcarrière (sinds 2012) in dienst van de Nationale Loterij. Op zijn palmares staan met de Textielprijs in Vichte (2015) en een etappe in de Ronde van de Ain (2016) twee profzeges.

bron: Belga