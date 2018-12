Team Sky finaliseert eindelijk overgang van wispelturig Colombiaans toptalent

Team Sky heeft het aantrekken van de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa bevestigd. De 21-jarige klimmer komt over van het Italiaanse procontinentale team Androni Giocattoli-Sidermec. Opvallend: de Colombiaan leek deze zomer op weg te zijn naar Trek-Segafredo. Het Amerikaanse WorldTour-team stelde hem zelfs officieel voor op zijn website, maar Sosa keerde zijn kar en tekende alsnog voor Sky. Hij is momenteel met de Britse formatie op trainingskamp in Mallorca. “Ik ben erg blij om hier te zijn”, stak Sosa van wal op de website Team Sky. “Ik ben hier om me als renner te blijven verbeteren. Hoewel mijn eerste dagen bij de ploeg een leerproces zijn, ben ik ervan overtuigd dat ik goed in deze groep zal passen en dat ik de komende jaren op de top van mijn kunnen zal presteren.”

De Colombiaan, een klimmer, reed sinds begin 2017 voor Androni Giocattoli. Hij won dit seizoen de Ronde van Burgos en een etappe in de Ronde van de Toekomst. In juni triomfeerde hij tussen de WorldTour-teams ook al in een rit in de Adriatica Ionica Race.







Sosa vervoegt bij Sky zijn landgenoten Egan Bernal en Sebastian Henao. Vooral die eerste is zijn boezemenvriend en helpt hem bij zijn integratie. “Egan’s aanwezigheid in deze ploeg zal een voordeel zijn voor mij. Het is erg fijn hem en enkele andere Zuid-Amerikanen in het team te hebben.”

Mediabedrijf Sky maakte vorige week bekend zich eind 2019 terug te trekken uit de wielersport.

bron: Belga