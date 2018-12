Stuk beton van viaduct E17 in Gentbrugge valt door dak van bus De Lijn

Een stuk beton van het viaduct van de E17 in Gentbrugge is vanmorgen naar beneden gekomen en door het dak gevallen van een bus van De Lijn, die daar een stelplaats heeft. Dat meldt Joris Vandenbroucke, fractieleider van sp.a in het Vlaams Parlement, op Twitter en het bericht wordt bevestigd door woordvoerster Sonja Loos van De Lijn. Het viaduct in Gentbrugge kwam in juli al onder verhoogd toezicht, nadat betonrot was opgetreden. De brug wordt pas in 2020 gerenoveerd en regelmatig vielen er al brokstukken af. Vorige week liet het Agentschap Wegen en Verkeer nog op twee plaatsen netten bevestigen aan de onderzijde van het viaduct. Die zorgen voor extra bescherming in twee risicozones waar in het verleden stukjes beton zijn losgekomen.

De bus wou net de stelplaats uitrijden. De buschauffeur raakte niet gewond en er waren geen andere mensen op de bus.







bron: Belga