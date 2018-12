Reynders zal binnen EU pleiten voor wapenembargo tegen Saoedi-Arabië

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft van het Overlegcomité de opdracht gekregen om binnen de EU te pleiten voor een Europees wapenembargo tegen Saoedi-Arabië. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) woensdag gezegd in het Vlaams Parlement. Tijdens de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement herhaalden oppositiepartijen sp.a en Groen hun vraag naar een formeel Vlaams wapenembargo tegen Saoedi-Arabië. En ook coalitiepartner CD&V polste naar een stand van zaken.

Minister-president Geert Bourgeois staat al langer op hetzelfde standpunt. Een formeel wapenembargo enkel vanuit Vlaanderen vindt hij niet verstandig en “contraproductief”. Maar in de feiten voert Vlaanderen al jarenlang geen wapens meer uit naar Saoedi-Arabië. Groen en sp.a vinden dat Vlaanderen een stap verder moet gaan en moet overgaan tot een formeel embargo.

In oktober beloofde Bourgeois wel om de kwestie te agenderen op het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen, om zo te komen tot een “gezamenlijk intra-Belgisch standpunt”. “Op die manier kunnen we het op de Europese tafel leggen om zo tot een Europees embargo te komen. Dat is in de gegeven omstandigheden het beste antwoord”, klonk het toen.

Woensdagochtend kwam de kwestie op vraag van Vlaanderen op het Overlegcomité en volgens Bourgeois is daar afgesproken dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders binnen de EU zal pleiten voor een wapenembargo. “Dit bewijst dat Vlaanderen een actieve rol speelt op dat vlak”, aldus Bourgeois.

Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a) plaatst wat kanttekeningen bij de haalbaarheid van zo’n Europees embargo en roept de Vlaamse regering op alvast zelf een embargo in te voeren.

bron: Belga