Croky Cup – Mechelen en Oostende staan in halve finales ten koste van Kortrijk en Eupen

KV Mechelen heeft woensdag in de kwartfinales van de Croky Cup met 3-0 van KV Kortrijk gewonnen en wordt zo de eerste tweedeklasser in tien jaar tijd die de halve finales haalt. Ook Oostende zit bij de laatste vier. De kustploeg schakelde Eupen uit met 0-1. Edin Cocalic, eigenlijk al een hele tijd op een zijspoor beland, bezorgde KV Mechelen een gedroomde start tegen Kortrijk. Met amper een dikke minuut achter de rug duwde de Bosniër een hoekschop van Schoofs in doel. De Maneblussers bliezen Kortrijk, waar Yves Vanderhaeghe gokte door vijf wissels door te voeren, helemaal omver. Halfweg de eerste helft resulteerde dat in de verdiende 2-0, toen Schoofs met een verrassende draai twee Kortrijkzanen in de luren legde en Nikola Storm (33.) bediende. Die schoot van buiten de zestien staalhaard voorbij doelman Bruzzese.

Vroeg in de tweede helft maakte Ilombe Mboyo (53.) zich breed, en dat leverde een tweede gele kaart op. Kortrijk had het al zo moeilijk en moest dan ook nog met tien man verder. Het signaal voor Mechelen om het gaspedaal verder in te duwen. Invaller Igor De Camargo (72.) stond nauwelijks een minuut op het veld, toen Kagelmacher hem de bal kinderlijk afstond, 3-0. Ook Charilaos Charisis (89.) kreeg in het slot nog een tweede geel, waardoor Kortrijk met negen viel, maar de wedstrijd was toen al lang gespeeld. Lierse was in het seizoen 2008-2009 de laatste tweedeklasser die het tot in de halve finales schopte.

Veel minder was er te beleven in Eupen. De eerste helft was slaapverwekkend. De kleine kansjes waren voor KV Oostende, dat zowel de tickets als de busreis richting Oostkantons terugbetaalde aan al zijn fans. Ook na de rust leek geen van beide ploegen echt interesse te hebben in een plaatsje in de halve finales, maar op aangeven van Canesin kon Richairo Zivkovic (74.) toch zonder veel weerstand de 0-1 in doel schuiven.

Een kwartier voor tijd kreeg bij Oostende Goran Milovic een rode kaart, en zo kreeg Eupen weer hoop. De tien Kustboys wisten echter stand te houden, en Oostende geraakt zo na zijn verloren finale in 2017 opnieuw ver in de beker. De loting voor de halve finales volgt later woensdagavond.

bron: Belga