In 2019 gaat iedereen aan het pegandieet

Pinterest lijstte onlangs een hele reeks voorspellingen op voor 2019. Verschillende categorieën kwamen aan bod, waaronder voeding. Een van de komende trends is het pegandieet. Veel kans dat je daar nog nooit van gehoord hebt, want het is het zoveelste in een eindeloze reeks.

Vegan en Paleo

Pegan is een combinatie van twee andere diëten: veganisme en het paleodieet. Waarom het beter zou zijn voor je gezondheid? Wel, als veganist kan je zonder al te veel moeite ongezond leven. Er zijn genoeg suikerbommetjes die geen dierlijke stoffen bevatten. Het paleodieet is dan weer gebaseerd op het voedingspatroon van de mens tijdens het Paleolithicum. Landbouw bestond nog niet, dus dat zorgt voor heel wat ‘beperkingen’. Suiker, granen, zuivel en bonen zijn uit den boze. Niet-industrieel vlees, vis, groenten, wortelen, fruit, noten en zaden mogen wel. Mensen die zich aan het paleodieet proberen te houden, eten vaak echter te veel vlees. En dat is dan ook weer niet goed voor je gezondheid.

Pegandieet







De basis van het pegandieet bestaat uit veel verse groenten, vers fruit, gezonde proteïnen en vetten. Je eet geen rommel en houdt je bloedsuikerspiegel zo goed mogelijk in balans. Concreet zijn er twaalf puntjes die je in gedachten moet houden. Dat lijkt veel, maar met wat gezond verstand kom je al heel ver. Uiteindelijk is evenwicht de belangrijkste factor van een geslaagd dieet.