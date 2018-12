Door deze vier make-upfoutjes zie je er minder goed uit

Niks leuker dan experimenteren met make-up wanneer je er op je best wil uitzien. Al wijzen beauty-experts erop dat het wel eens fout kan lopen. Door sommige make-upfoutjes, zoals teveel foundation of concealer, zie je er zelfs minder goed uit.

Foundation en concealer

Als het gaat over foundation, geldt ‘less is more’. Ga voor een natuurlijke en lichte teint, anders ziet je gezicht er zwaarder uit. Bedek roodheid, puistjes of donkere cirkels met een beetje extra poeder en een lichte concealer. Een dikke concealer zorgt er namelijk voor dat je gezicht er minder helder uitziet.

Eyeliner







Veel vrouwen zijn fan van een lijntje onder de ogen, maar een donkere eyeliner accentueert je wallen en zorgt ervoor dat je ogen er kleiner uitzien. Ga liever voor een dun lijntje oogpotlood in een lichte kleur, zoals bruin of nude. Zo zie je er meer uitgerust uit.

Blush

Een beetje blush op je wangen kan wonderen doen. Je ziet er plots veel frisser en opgewekter uit. Maar als je het product op een verkeerde plaats of in een verkeerde tint aanbrengt, kan het een averechts effect hebben. Plaats de blush niet te laag, maar bovenop de jukbeenderen. Een donkere teint ziet er bovendien modderig uit en een lichte blos wast alle kleur van je gezicht. Ga daarom voor een zachte roze kleur.

Lipgloss

Lipgloss is vaak glimmend, plakkerig en daarom geen aanrader. Je lippen zien er snel onverzorgd uit en je moet het voortdurend bijwerken. Bovendien laat je kleverige plekken achter wanneer je elegant van je glas cava probeert te drinken, en blijft je haar er in hangen wanneer het wind is – no fun!