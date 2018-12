Deze nieuwe streamingdienst is perfect voor de romantische zielen

Na Hayu duikt er in België opnieuw een streamingdienst op: WithLove. De dienst richt zijn pijlen op liefhebbers van het romantische genre.

WithLove start met 100 titels, maar volgend jaar zouden dat er al 250 moeten zijn. “We spelen in op een behoefte bij de consument”, zegt Iemke Roos van With Love. “Waar Netflix vooral generieke content aanbiedt voor iederen, geloven wij in een doelgroep en niche-aanpak.” Wie dus tijdens deze donkere en koude dagen op zoek is naar een feelgoodfilm, kan vanaf nu terecht bij de nieuwe streamingdienst. “Wij vinden het heel fijn dat er in deze roerige tijden, met veel negativiteit en ellende, een plek is waar onbeperkt en ongecompliceerd van die liefde kan worden genoten. Dat willen we de kijker met WithLove graag bieden.

Abonnement







Enkele van de eerste verschenen titels op het platform zijn ‘Madame Bovary’, ‘The Heart of Christmas’, ‘Autumn In New York’ en ‘Personal Effects’. Per maand betaal je 5,95 euro. Je kan je vanaf NU abonneren.