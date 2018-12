Consultaties koning gaan tweede dag in

PS-voorzitter Elio Di Rupo was gisteren de laatste partijvoorzitter die op audiëntie ging bij de koning. Vandaag zijn CD&V, sp.a, Groen, Ecolo en MR aan de beurt. De meeste partijvoorzitters tonen zich geen voorstander van vervroegde verkiezingen, zo bleek al voor aanvang van de consultaties.

Terwijl koning Filip (foto links) het ontslag van de regering-Michel nog in beraad houdt, komen alle partijvoorzitters op audiëntie. Gisteren waren dat Benoît Lutgen (cdH), Gwendolyn Rutten (Open Vld), Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS, rechts).







De koning gaat vandaag voort met zijn consultatieronde. Groen-voorzitster Meyrem Almaci, Zakia Khattabi en Jean-Marc Nollet van Ecolo, en tot slot sp.a-voorzitter John Crombez worden deze ochtend op het paleis verwacht. Vermoedelijk in de namiddag komen CD&V-voorzitter Wouter Beke en Olivier Chastel van MR nog langs.

Lopende zaken

De hamvraag is of we naar vervroegde verkiezingen gaan, of dat er tot aan de federale verkiezingen van eind mei een regering in lopende zaken blijft zitten. Voor vervroegde verkiezingen bestaat voorlopig weinig animo bij de voorzitters van CD&V, Open Vld, sp.a en Groen. De redenering is dat er eind mei sowieso ook Vlaamse en Europese verkiezingen op de agenda staan, die niet kunnen worden vervroegd, en dat niemand gelooft dat er tegen dan een nieuwe federale ploeg in het zadel kan zitten.

De Kamercommissie Financiën heeft gisteren alvast een Financiewet goedgekeurd, een soort noodbegroting die de regering toelaat om in de eerste drie maanden van volgend jaar met voorlopige twaalfden te werken.