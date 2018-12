Zes diefstallen per dag in Belgische ziekenhuizen

In de Belgische ziekenhuizen en poliklinieken zijn vorig jaar meer dan 2.000 diefstallen gepleegd. Dat schrijft het medisch vakblad De Specialist, dat zich baseert op cijfers van de federale politie. Een en ander komt neer op zes diefstallen per dag. Geld en creditcards zijn bij dieven het populairst. De meeste diefstallen werden gepleegd in Vlaanderen: 978. In het Waals gewest waren er dat 755 en in Brussel 530. Goed voor samen een totaal van 2.263 in 2017. Bij de vaakst gestolen zaken staan geld en creditcards aan de top met 1.188 gevallen. Daarop volgen 737 ontvreemde documenten (identiteitskaarten, rijbewijs, SIS-kaarten…), 635 gestolen voorwerpen uit leer of namaakleer (portemonnees, handtassen, rugzakken …). Verder 533 gsm’s (en accessoires) en 195 computers met eventueel notebooks en laptops.

Het gaat alleen om de cijfers na aangifte bij de politie, het reële aantal gevallen ligt ongetwijfeld hoger, zegt De Specialist.







bron: Belga