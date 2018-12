Red Lions loven uitblinkers Vanasch en Van Aubel: “Beste keeper ter wereld en Mister Cool”

De Red Lions werden op de Brusselse Grote Markt door een enthousiaste menigte fans gehuldigd voor hun zondag in het Indische Bhubaneswar behaalde wereldtitel hockey. De spelers verkeerden nog steeds in grote euforie en lieten zich de felicitaties welgevallen. “We zijn wereldkampioenen, dit is voor de eeuwigheid”, vatte Arthur Van Doren het gevoel van de Lions samen. “Ik ben echt enorm trots, meer trots kan gewoon niet”, stak de tweevoudig Wereldspeler van het Jaar van wal. “We zijn wereldkampioen geworden. Ongelooflijk. Deze prestatie zal het grote publiek het meest bijblijven. De finale tegen Nederland (0-0, 3-2 na shoot-outs, red.) was een nagelbijter. We zijn de hele wedstrijd kalm gebleven, hebben realistisch gespeeld. Twee jaar geleden in de olympische finale tegen Argentinië hadden we die ervaring nog niet. In de shoot-outs waren er twee echte uitblinkers. Vincent Vanasch motiveerde ons vooraf al door te zeggen dat hij niets ging doorlaten en Florent Van Aubel toonde zijn koelbloedigheid door op een cruciaal moment zijn tweede shoot-out binnen te schieten. Het EK in eigen land (volgend jaar van 16-25 augustus in Wilrijk, red.) komt op een ideaal moment. Iedereen kijkt daar enorm naar uit. En uiteraard willen we ook daar nog eens laten zien dat we de beste ter wereld zijn.”

Alexander Hendrickx, revelatie van dit WK en co-topschutter met zeven treffers, besefte op de Brusselse Grote Markt pas wat de Lions in België teweeg hadden gebracht. “Wat een ontvangst. Ongelooflijk. We hebben al enkele heel zotte, maar hemelse dagen achter de rug en het is nog niet gedaan. Mijn GSM heeft sinds zondag nog niet stilgestaan. Ik heb nog maar amper de tijd gehad om de familie te bedanken voor de felicitaties. Om nog even op de finale terug te komen: het was inderdaad een tactische finale, met twee defensief sterke ploegen. Voor de shoot-outs was ik echter al vrij zeker van mijn stuk. Met zo’n topkeeper als Vanasch konden we niet verliezen. Hij heeft zijn absolute klasse in het verleden al vaker bewezen. De ontknoping met de video referral (waardoor de Lions al een eerste keer vierden, maar nog werden teruggefloten, red.) was super spannend. Op het EK vorig jaar hebben we in de halve finales al hetzelfde meegemaakt tegen Duitsland. Florent (Van Aubel, red.) is gelukkig heel rustig gebleven. Hij is onze ‘Mister Cool’. Bovendien: we vonden het niet erg twee keer te mogen vieren”, eindigde Hendrickx met een knipoog.







Bron: Belga