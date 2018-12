Minstens 18 jonge mannen gestorven in besnijdeniskampen in Zuid-Afrika

In de Zuid-Afrikaanse provincie Oost-Kaap zijn dit jaar al minstens 18 jonge mannen om het leven gekomen in kampen waar ze een besnijdenisritueel ondergaan. Dat hebben de autoriteiten vandaag gemeld. De mannen, die 17 tot 20 jaar oud waren, stierven door verschillende oorzaken, waaronder dehydratatie en bloedvergiftiging, aldus een woordvoerder van het departement Traditionele Zaken. “Eén deelnemer maakte zelf een eind aan zijn leven, een andere kwam om in een brand”, klinkt het. De politie is nog bezig met het onderzoek naar de brand in de hut van de jongeman.

Jaarlijks ondergaan tieners uit de Xhosa-stam een twee weken durende initiatieperiode, waarin ze besneden worden door traditionele leiders. In heel het land zou het aantal doden door het ritueel op 21 liggen; de meeste Xhosa-leden leven in Oost-Kaap.







Het ritueel wordt beschouwd als een overgang van jongen naar man, en vindt plaats binnen een zeer mystieke sfeer. De jongens worden wit geverfd en dragen witte gewaden. Ze vasten en verblijven in hutten in de bergen.

Bij het ritueel vallen elk jaar doden, door mislukte besnijdenissen, accidentele amputaties, infecties of dehydratatie. Volgens experts worden de ingrepen vandaag de dag vaak uitgevoerd door kwakzalvers die uit zijn op geld, en niet meer door stammenoudsten die opgeleid zijn.

De politie heeft een onderzoek gestart naar de overlijdens van dit jaar, die allemaal plaatsvonden sinds het begin van het initiatieseizoen eind november. Vorig jaar vielen nog 14 doden in Oost-Kaap.

“Het wordt erger. Sommige jongens mogen geen water drinken. Men gelooft dat ze sterker worden als ze geen water krijgen”, aldus de woordvoerder van het Departement Traditionele Zaken. “Er duiken ook steeds meer illegale scholen op.” Nochtans voert de overheid campagne rond het belang van veilige besnijdenissen.

Bron: Belga