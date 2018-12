Tottenham heeft de optie in het contract van Jan Vertonghen gelicht. De Rode Duivel ligt nu tot de zomer van 2020 vast. Dat meldde de Londense club via Twitter. Vertonghen speelt sinds 2012 voor Tottenham. Voordien was de 31-jarige verdediger bij zijn jeugdclub Ajax (2006-2012) aan de slag. Eerder op de dag deelde Tottenham mee dat de Belgische recordinternational (110 caps) in 2018 door een dijblessure niet meer in actie zal komen.

Bron: Belga