Croky Cup – Dompé loodst dominant AA Gent voorbij STVV naar halve finales

In de kwartfinales van de Belgische beker was AA Gent dinsdagavond met 1-3 te sterk voor een ongeïnspireerd STVV. De troepen van Jess Thorup plaatsten zich voor de halve finales onder impuls van Jean-Luc Dompé, die tweemaal scoorde en een assist gaf tegen zijn voormalige werkgever. De wedstrijd was in de openingsfase in evenwicht, met kansen voor beide kampen. Brecht Dejaegere mikte een kopbal over het Truiense doel, Alexis De Sart testte STVV-doelman Yannick Thoelen met een afstandsschot. Na een twintigtal minuten verhoogde AA Gent de pressing en ging het nadrukkelijker op zoek naar de voorsprong. Het Truiense blok vertoonde echter geen lekken, maar moest wel enkele hoekschoppen weggeven. Tien minuten voor de pauze mocht Jean-Luc Dompé aanleggen op een vrije trap, na een overtreding van Wataru Endo. De Fransman krulde zijn eerste doelpunt voor de Buffalo’s prachtig in de hoek.

De Gentenaars bleven aandringen tot het rustsignaal en gingen na de pauze op het elan door. Vlak voor het uur lag Dompé aan de basis van de 2-0, met een puike voorzet op Roman Yaremchuk, die de bal richting de benedenhoek kopte. Kenny Steppe probeerde de meubelen nog te redden met de voeten, maar het leer was al over de lijn gerold. Enkele minuten later kreeg Dompé de bal op de linkerflank, waarna een gekruiste pegel in de winkelhaak de boeken toe deed voor de Kanaries. In al zijn gretigheid pakte Vadis Odjidja Ofoe nog dom geel. Hij is geschorst voor de heenmatch van de halve finale.

In de 90e minuut kwam nog toch de eerredder van de thuisploeg via Yohan Boli op een lage voorzet van Daichi Kamada. Meer dan een voetnoot was dat niet. AA Gent walste in cruise control naar de halve finales.

Bron: Belga