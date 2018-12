2,8 miljoen kinderen kregen vorig jaar kinderbijslag

Het federaal kinderbijslagfonds Famifed heeft vorig jaar kinderbijslag uitbetaald aan meer dan 1,62 miljoen Belgische gezinnen, goed voor meer dan 2,8 miljoen kinderen. Het gaat om de laatste jaarcijfers van het federaal agentschap, want vanaf 1 januari zijn de deelentiteiten zelf verantwoordelijk voor de verwerking en publicatie van statistieken. In totaal betaalde Famifed in 2017 een bedrag uit aan 1.629.435 gezinnen voor in totaal 2.819.660 kinderen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2016: + 0,37 procent voor het aantal gezinnen met kinderbijslag, + 0,49 procent wat het aantal kinderen betreft. In totaal werd voor bijna 6,5 miljard euro aan kinderbijslag uitgekeerd. Vlaanderen is de grote slokop met 3,5 miljard euro. In Wallonië gaat het om 2,2 miljard, in Brussel om iets meer dan 771 miljoen en in de Duitstalige gemeenschap om 34 miljoen euro.

Bijna de helft van gezinnen heeft één kind met recht op kinderbijslag. De grote gezinnen, met drie of meer kinderen, vertegenwoordigen iets meer dan 15 procent van het totaal. Het gemiddelde gezin in ons land telt 1,73 kinderen, al zijn er grote verschillen tussen regio’s. Zo telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel meer grote gezinnen, en zijn de gezinnen in het Waalse Gewest eerder klein.







Er vloeit ook kindergeld naar het buitenland. In 2017 ging het om ongeveer 121,4 miljoen euro, een stijging van 8,73 procent in vergelijking met 2016, die verklaard wordt door een toename van het aantal kinderen met 4,5 procent en de indexering van het bedrag. In totaal betaalt Famifed kinderbijslag aan 63.422 kinderen in het buitenland, van wie meer dan de helft in Frankrijk. Daarna volgen Nederland, Polen en Roemenië.

Famifed maakte vandaag voor het laatst de kinderbijslagstatistieken bekend. Vanaf 1 januari is elke deelentiteit zelf verantwoordelijk voor de verwerking en publicatie van de eigen statistieken. In Vlaanderen wordt de federale kinderbijslag dan vervangen door het Groeipakket.

bron: Belga