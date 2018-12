Geef jij deze honden een nieuwe thuis?

Mijn naam is Isaura. Ik ben een al iets oudere dame, die gesteld is op haar rust. Wanneer de andere honden mij te veel lastigvallen, ben ik een klein beetje een brompot. Ik ben geen hond om bij jonge, drukke kindjes te plaatsen want ik verkies eerder een kalme omgeving. Ik houd wel heel veel van knuffelen met mensen. Veel vraag ik eigenlijk niet…een toertje om, een liefkozing en een heel zacht kussen in mijn gouden mand.

Geslacht: vrouwelijk

Leeftijd: 10,5 jaar

Ras: kruising

Grootte: 52 cm

Vacht: kortharig

Gewicht: 24 kg

Praktisch

Interesse in Bertus, Maddy, Isaura of in één van de andere SHIN-hondjes? Je kan al onze te adopteren hondjes terugvinden op onze website shin.be. Voor Sashi en Erika kan je mailen naar [email protected], of bellen naar 0474/19.10.75. Voor Vicctor kan je mailen naar [email protected], of bellen naar 0477/22.98.33. Voor de adoptie van onze honden vragen we een steunbijdrage van 300 euro. Hierin zit het volgende inbegrepen: medische check-up, tandzorg, vaccinatie, sterilisatie/castratie (vanaf 6 maanden), chip, ontworming, behandeling tegen vlooien en de vlucht vanuit Spanje. Al onze honden verblijven in ons asiel in Spanje, tenzij anders vermeld.

Meer info over SHIN/ACE (Spaanse Honden in Nood/Animal Care Espana) vind via shin.be.